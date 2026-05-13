Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Şanlıurfa Merkezli 21 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 61 Şüpheli Yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı, Şanlıurfa merkezli 21 ilde "yasa dışı bahis" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarına yönelik operasyon düzenlendiğini bildirdi. Açıklamaya göre, operasyonlar kapsamında banka hesaplarında toplam 5 milyar 800 milyon TL para hareketliliği tespit edilen 61 şüpheli yakalandı.

Operasyonların, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) iş birliğiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

İNTERNET SİTELERİ ÜZERİNDEN YASADIŞI BAHİS OYNATILDIĞI BELİRLENDİ

Şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve bu faaliyetlerden elde edilen gelirin nakline aracılık ettiklerinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, operasyonların Adana, Ankara, Antalya, Batman, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Mardin, Mersin, Niğde, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak ve Yozgat'ta eş zamanlı olarak düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, "Siber vatanımızda da suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA