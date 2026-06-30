Haberler

Ankara Merkezli 8 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 31 Tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara merkezli 8 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlamasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 47 şüpheliden 31'i tutuklandı.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis ve şans oyunları oynatarak kara para akladıkları ve vergi kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen organize suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 31'i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis ve şans oyunları oynatarak kara para akladıkları ve vergi kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen organize suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 47 şüpheliden 31'i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbari ve teknik takip çalışmaları sonucunda, organize suç örgütü tarafından yasa dışı bahis ve şans oyunları oynatıldığı, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı yapıldığı tespit edildi.

Organize suç örgütünün eylem ve faaliyetlerinin ortaya çıkarılması, şüphelilerin yakalanması amacıyla 26 Haziran'da Ankara merkezli 8 ilde 58 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na mevcutlu olarak sevk edilen 45 şüpheliden biri savcılık tarafından serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 44 şüpheliden 31'i tutuklanırken, 13 şüpheli adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Açıklamada, 2 şüphelinin ise halen gözaltında olduğu ve kolluk işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA
Almanya'daki 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Türk kökenli

6 kişiyi öldüren saldırgan Türk çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur! Türkiye'ye döneceği günü bekliyor

40 yıldır Mekke'de mahsur! Yaşlı adam Türkiye'ye çağrıda bulundu
Kendisini su borusuna asarak intihar etti

Eve gelen eşi tarafından korkunç halde bulundu
Fransa'da Kante depremi

Fransa'da Kante depremi!
Canlı yayın açıp 5 kişiyi bıçaklayan ve 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Arda Küçükyetim, cezaevinde intihar etti

Canlı yayın açıp önüne çıkanı bıçaklamıştı! Cezaevinde intihar etti
Prof. Erhan Afyoncu: Nüfusun düşmesi, savaştan bile daha büyük tehdit

"Bizim için savaştan bile daha büyük bir tehdit"
Yunanistan'dan Türkiye için sürpriz teklif: Bazı Avrupalı ortaklarınız istemiyor ama biz samimiyiz

Yunanistan'dan Türkiye için sürpriz teklif
Selahattin Demirtaş'tan komedyen Deniz Göktaş'a mektup: O hapse girerse ben bu defa kesin çıkarım

Selahattin Demirtaş'tan komedyen Deniz Göktaş'a mektup