Üye Girişi
Haberler

YAŞ Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de duyuruldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın görev süresi uzatılırken, birçok general, amiral ve albayın terfi ettirilmeleri uygun görüldü.

(ANKARA)- Yüksek Askeri Şura  (YAŞ) atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin 30 Ağustos 2024 tarihinden itibaren bir yıl uzatıldığı YAŞ kararları Resmi Gazete'de duyuruldu.

Aynı kararda, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına mensup 16 general, 7 amiral ve 77 albayın, 30 Ağustos tarihinden itibaren üst rütbeye terfi ettirilmeleri uygun görüldüğü de yer aldı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Politika Güncel Haberler

9 yaşındaki kıza taciz iddiası mahalleliyi ayaklandırdı! Şüpheli zırhlı araçla çıkarıldı

9 yaşındaki kıza taciz iddiası mahalleliyi ayaklandırdı! Şüpheli zırhlı araçla çıkarıldı

 Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil parka giden kalabalığın arasına daldı: 5 çocuk can verdi

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil parka giden kalabalığın arasına daldı: 5 çocuk can verdi

 Olimpiyatlarda 'trans' boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi

Olimpiyatlarda "trans" boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi

Bakmadan Geçme

2-3 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 2-3 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! Busenaz Sürmeneli ile Imane Khelif rakip olabilir mi, eşleşebilir mi? Imane Khelif Busenaz Sürmeneli maçı ne zaman? Imane Khelif trans mı? (Erkek mi Kadın mı) Imane Khelif kimdir, cinsiyeti ne, kaç yaşında, nereli? 2 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 2 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 2 Ağustos 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Modric Arda Güler'e ne dedi, niye uyardı? İşte yaşananlar ALG hangi ülke? 2024 Olimpiyatlar ALG açılımı ne? Sofyan Amrabat Fenerbahçe'ye gelecek mi? MOURİNHO GÖRÜŞTÜ, TAMAM DEDİ! Amrabat Fenerbahçe'ye transfer olacak iddiası! SUI hangi ülke? 2024 Olimpiyatlar SUI açılımı ne? MAS hangi ülke? 2024 Olimpiyatlar MAS açılımı ne? RSA hangi ülke? 2024 Olimpiyatlar RSA açılımı ne? IRI hangi ülke? 2024 Olimpiyatlar IRI açılımı ne? Başakşehir'in Konferans Ligi rakibi kim oldu? Başakşehir La Fiorita'yı elerse kiminle eşleşecek?
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title