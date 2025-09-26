Yarım Asırlık Çiftler, Gençlere Evlilik Tecrübelerini Anlattı

Aydın'da "Aile Yılı" kapsamında, evliliklerinde yarım asrı deviren çiftler, tecrübelerini evlilik hazırlığı yapan gençlerle paylaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Aile Yılı" dolayısıyla müdürlüğün konferans salonunda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, "evlilik kredisi" alan 40 çift ile yarım asırdan fazladır evli 2 çift yer aldı.

Burada konuşan Vali Yardımcısı Fikret Zaman, evliliğin kolay bir müessese olamadığını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu ise ailenin insanın hayatına anlam ve huzur katan en temel yapı olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından 63 yıldır evli Anakız (81) ile Ahmet Çuhacı (82) ile 57 yıldır evli Gül (76) ve Erdal Şahin (84) çifti, tecrübelerini paylaştı.

Ahmet Çuhacı, evlikte iyi ve kötü günlerinin olabildiğini belirterek, "Kavga ettik küsmedik, küsmeyeceksiniz. Eşler kavga eder, eşlerin kavga etmesi bir kahve gibi gelir insana. Bu yüzden küsmek yok, muhakkak darılıyorsunuz birbirinize, her gün bir olmaz, iyi gün olur kötü gün olur. Kötü günleri unutacaksın." dedi.

Anakız Çuhacı ise evlikte en önemli şeyin sabır olduğunu söyledi.

Erdal Şahin de anlayışlı olmanın önemine dikkati çekerek, "Düzgün ve doğru insan olacaksın, eşinle iyi anlaşacaksın. Biz münakaşa yapardık, fazla uzatmazdık." diye konuştu.

Gül Şahin ise çok mutlu olduğunu belirterek, ilişkide saygı ve sevginin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Yeni evlenecek çiftlerden Muhammet Burak Yüksel ve Kardelen Bayram da böyle bir programda bulundukları için mutlu olduklarını ifade etti.

Programın sonunda pasta kesildi.