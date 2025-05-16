Yargıtay, Eğlence Mekanında Müzisyen Öldüren Sanıklar Hakkındaki Kararları Onadı

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Ankara Çankaya'daki bir eğlence mekanında çıkan tartışmada, müzisyen Onur Şener'in kırık cam bardakla boynundan yaralanarak hayatını kaybetmesine ilişkin davada sanık İlker Karakaş'a verilen 25 yıl hapis ile 2 sanık hakkındaki beraat kararını onadı, 2 sanık hakkındaki mahkumiyet kararını ise bozdu.

Daire, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 5 sanık yönünden 24 Kasım 2023'te verdiği hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Buna göre, sanık İlker Karakaş hakkında "kasten öldürme" suçundan verilen 25 yıl hapis cezası hukuka uygun bulunarak onandı.

Daire, "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan sanık Ali Gündüz'e 12 yıl, aynı suçtan sanık Semih Soyalp'e ise 10 yıl hapis cezası verilmesi kararlarını ise bozdu.

Bu sanıkların, diğer sanık Karakaş'ın maktulün başının sol tarafına bardakla vurduğunu görmelerinden itibaren kavgaya dahil oldukları aktarılan kararda, "Şener'e darp uyguladıkları ve İlker Karakaş'ın eylemine zemin hazırlayıcı bir fonksiyon üstlendikleri" belirtildi. Kararda, Gündüz ve Soyalp'in "maktulün genel direncini kırmakta rol oynadıkları" ifade edilerek, "kasten öldürmeye yardım" suçundan cezalandırılmaları gerektiği kaydedildi.

Daire, sanıklar Gözde Gündüz ve Jale Erbek hakkındaki beraat kararlarını ise onadı.

Davanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianameye göre, sanıklar İlker Karakaş, Ali Gündüz, Semih Soyalp, Jale Erberk ve Gözde Gündüz olayın yaşandığı 2 Ekim 2022'de Çayyolu Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gitti.

Müzik programı saat 01.00'de biten maktul Onur Şener, bir arkadaşının doğum günü nedeniyle yeniden sahneye gelerek orkestra ekibi olmadan şarkı söylemeye devam etti. Bu sırada sanıklardan Karakaş sahneye gelerek Şener ile tartışmaya başladı. Eğlence merkezindeki diğer müşteriler, ikili arasında kavga çıkmasına engel oldu.

Bunun üzerine Karakaş ve diğer sanıklar bardaklarıyla dışarı çıktı. Bir süre sonra iş yerinden ayrılan maktul Şener ve sanıkların ikinci kez tartışmaları kavgaya dönüştü. Kırık cam bardakla boynundan yaralan Şener olay yerinde hayatını kaybetti.

İddianamede, sanıkların "canavarca hisle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları talep edilmişti.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Temmuz 2023'te verilen kararda, İlker Karakaş ve Ali Gündüz "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapse mahkum edilmiş, Semih Soyalp, Jale Erberk ve Gözde Gündüz'ün ise beraatine hükmedilmişti.

İstinaf başvurusu üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, İlker Karakaş hakkındaki cezayı uygun bulmuş, Ali Gündüz hakkındaki cezayı 12 yıla düşürmüş, sanık Semih Soyalp hakkındaki beraat kararını da kaldırarak 10 hapis cezası vermişti.