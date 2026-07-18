Sigorta şirketleri, kazada ölen Emirhan'ın ailesine tazminat ödeyecek

Yargıtay, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Emirhan Çoğalan'ın ailesine, sigorta şirketlerinin 573 bin 494 lira tazminat ödenmesine ilişkin kararı onadı.

Karşıyaka 1. Asliye Ceza Mahkemesinin kazaya karışan otomobil sürücüsü A.D'ye 3 yıl 4 ay ve park halindeki otobüsün sürücüsü İ.D'ye 1 yıl 8 ay hapis cezası vermesinin ardından Emirhan Çoğalan'ın ailesi, tazminat istemiyle Sigorta Tahkim Komisyonu Uyuşmazlık Hakem Heyeti'ne başvurdu.

Heyet, talebi değerlendirip, sigorta şirketlerinin aileye toplam 573 bin 494 lira tazminat ödenmesine hükmetti. Sigorta şirketlerinin itirazı üzerine dosyayı inceleyen İtiraz Hakem Heyeti ise kararı yerinde bularak itirazı reddetti.

Şirketler bu kez kararı Yargıtay 4'üncü Hukuk Dairesi'ne taşıdı. Dosyayı inceleyen daire, kararı usul ve kanuna uygun bularak onadı.

Olay ve dava süreci

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 27 Mayıs 2021'de A.D'nin kullandığı otomobil, sokakta oynayan 2 yaşındaki Emirhan Çoğalan'a çarparak ölümüne sebebiyet vermişti.

Ehliyetinin olmadığı belirlenen otomobil sürücüsü A.D. ile kaza yerinde hatalı park edildiği belirlenen otobüsün sürücüsü İ.D. hakkında Karşıyaka 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 12 Aralık 2024'teki karar duruşmasında A.D'ye 3 yıl 4 ay, İ.D'ye ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.