Yardımeli Derneği’nden 'Bir Kurban Bir Fidan' Kampanyası

Yardımeli Derneği, bu yılki kurban organizasyonu kapsamında Türkiye başta olmak üzere Asya, Afrika ve Orta Doğu'daki ihtiyaç sahiplerine kurban emanetlerini ulaştıracak.

Dernekten yapılan açıklamada, bu yılki organizasyonun "Bir Kurban Bir Fidan" çağrısıyla başlatıldığı belirtilerek, kampanyayla kurban ibadetinin kardeşlik ve dayanışma boyutunun öne çıkarılması, fidan çalışmalarıyla insanlığın ortak geleceğine katkı sunulmasının hedeflendiği ifade edildi.

Bağışçılar tarafından emanet edilen kurban hisselerinin, kesim yapılacak ülke ve bölgelere gidecek ekipler tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek ve İslami usullere uygun şekilde kesileceği aktarılan açıklamada, kurban paylarının ihtiyaç sahibi, mazlum ve mağdur ailelere ulaştırılacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Kurbanlar Kardeşliğe, Fidanlar İnsanlığa" temasıyla yürütülecek kampanyada, kurbanların kardeşliğe fiili bir dua, fidanların ise iklim ve çevre açısından insanlığın ortak geleceğine katkı sunacak bir adım olarak değerlendirildiği belirtildi.

Derneğin 2026 kurban organizasyonu kapsamında, Asya'da Afganistan, Bangladeş, Pakistan ve Nepal, Afrika'da Çad, Etiyopya, Kenya, Moritanya, Nijerya, Sudan, Somali ve Tanzanya, Orta Doğu'da Filistin-Gazze, Lübnan'daki Filistin mülteci kampları ile Suriye, Türkiye'de ise Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Malatya'da faaliyet yürüteceği aktarıldı.

Açıklamada, kurban vekaleti vermek isteyen bağışçıların banka havalesi/EFT yöntemiyle, dernek merkezi ve temsilciliklerden makbuz karşılığında elden ya da derneğin çevrim içi bağış sistemi üzerinden banka veya kredi kartıyla vekaletlerini iletebileceği kaydedildi.