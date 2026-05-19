Haberler

Yardımeli Derneği’nden 'Bir Kurban Bir Fidan' Kampanyası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yardımeli Derneği, kurban emanetlerini Türkiye, Asya, Afrika ve Orta Doğu'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. 'Kurbanlar Kardeşliğe, Fidanlar İnsanlığa' temasıyla yürütülen kampanyada, kurban kesimlerinin hijyen ve İslami usullere uygun yapılacağı belirtildi.

Yardımeli Derneği, bu yılki kurban organizasyonu kapsamında Türkiye başta olmak üzere Asya, Afrika ve Orta Doğu'daki ihtiyaç sahiplerine kurban emanetlerini ulaştıracak.

Dernekten yapılan açıklamada, bu yılki organizasyonun "Bir Kurban Bir Fidan" çağrısıyla başlatıldığı belirtilerek, kampanyayla kurban ibadetinin kardeşlik ve dayanışma boyutunun öne çıkarılması, fidan çalışmalarıyla insanlığın ortak geleceğine katkı sunulmasının hedeflendiği ifade edildi.

Bağışçılar tarafından emanet edilen kurban hisselerinin, kesim yapılacak ülke ve bölgelere gidecek ekipler tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek ve İslami usullere uygun şekilde kesileceği aktarılan açıklamada, kurban paylarının ihtiyaç sahibi, mazlum ve mağdur ailelere ulaştırılacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Kurbanlar Kardeşliğe, Fidanlar İnsanlığa" temasıyla yürütülecek kampanyada, kurbanların kardeşliğe fiili bir dua, fidanların ise iklim ve çevre açısından insanlığın ortak geleceğine katkı sunacak bir adım olarak değerlendirildiği belirtildi.

Derneğin 2026 kurban organizasyonu kapsamında, Asya'da Afganistan, Bangladeş, Pakistan ve Nepal, Afrika'da Çad, Etiyopya, Kenya, Moritanya, Nijerya, Sudan, Somali ve Tanzanya, Orta Doğu'da Filistin-Gazze, Lübnan'daki Filistin mülteci kampları ile Suriye, Türkiye'de ise Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Malatya'da faaliyet yürüteceği aktarıldı.

Açıklamada, kurban vekaleti vermek isteyen bağışçıların banka havalesi/EFT yöntemiyle, dernek merkezi ve temsilciliklerden makbuz karşılığında elden ya da derneğin çevrim içi bağış sistemi üzerinden banka veya kredi kartıyla vekaletlerini iletebileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı
Trump: İran'a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz

Dünya Trump'ın açıklamasını bekliyor, saldırı emrini her an verebilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Önder Özen Beşiktaş'a geri döndü

Beşiktaş'a geri döndü!
Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza

Bu görüntülerin bedeli ağır oldu! Bakanlıktan rekor ceza
Fenerbahçe Beko ile EuroLeague arasında anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'de anlaşma duyuruldu
Teğmen Demirtaş'ın göreve iadesi durduruldu

Göreve iade edilen teğmenin üniforması ikinci kez çıkarılıyor
Daha imza atmadan gözden çıkardı! İşte Mourinho'nun gönderilmesini istediği isim

Daha imza atmadan kalemini kırdı! İşte gönderilmesini istediği isim
Fenerbahçe'de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi: İmzalar atıldı

Fenerbahçe'de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi: İmzalar atıldı
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi

Yattaki sarışın kadının kimliği belli oldu! Dikkat çeken "mama" detayı