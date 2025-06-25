Yaralı Yavru Boz Ayı, Sakarya Hayvanat Bahçesi'nde Bakılacak

Yaralı Yavru Boz Ayı, Sakarya Hayvanat Bahçesi'nde Bakılacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da yaralı halde bulunan yavru boz ayı, doğal yaşam ortamına salınacak düzeye gelene kadar Sakarya'daki hayvanat bahçesinde bakılacak. Ayı, tedavi için Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Koruma Merkezi'ne getirildi.

Erzurum'da doğada yaralı halde bulunan yavru boz ayıya, doğal yaşam ortamına salınacak düzeye gelene kadar Sakarya'daki hayvanat bahçesinde bakılacak.

Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince Şenkaya mevkisinde yaralı halde bulunan yavru boz ayı, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde tedavi edildi.

Daha sonra Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki Gölya Tabiat Parkı'na getirilen yavru, doğal yaşam alanlarında yaşayacak düzeye gelene kadar burada misafir edilecek.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin

Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim

Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı! Gerekçesi de akılalmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a savunma sanayiinde iş birliği çağrısı

Erdoğan'dan zirveye damga vuran çağrı! Trump'a açık açık söylemiş
Ruhsatsız 5 yıldızlı otel 112. kez mühürlendi

Tam 112 kez mühürlendi! O işletme için ekipler teyakkuzda
Türkiye-Gürcistan maçı Kocaeli'de oynanacak

Türkiye-Gürcistan maçının oynanacağı stat belli oldu
Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe'ye 'Evet' dedi

Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe'ye "Evet" dedi
Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya

Sokak ortasında kadınlara silah çekip tehdit etti
İsrail İran'ı önce vurdu, sonra 'Kaçındık' dedi

İsrail uçaklarına havada manevra yaptıran görüşme! Tek sözü yetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.