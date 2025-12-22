Haberler

Samandağ ilçesinde polis ekiplerinin bulduğu yaralı köpek barınağa götürüldü

Güncelleme:
Hatay'ın Samandağ ilçesinde devriye gezen polis ekipleri, yaralı bir sahipsiz köpeği buldu. Soğuktan titreyen köpeği montuyla ısıtan polis memuru, hayvanı barınağa götürerek tedavi edilmesini sağladı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekiplerince yaralı bulunan sahipsiz köpek barınakta tedavi altına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında bir köpeğin yaralı olduğunu fark etti.

Ekipte görevli polis memuru, soğuktan titreyen köpeği montunu örterek ısıtmaya çalıştı.

Hatay Büyükşehir Belediyesinin barınağına götürülen sahipsiz köpeğin tedavisine başlandı.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel
