Yaralı Bayağı Balaban Kuşu Tedavi Ediliyor

Karabük'ün Eflani ilçesinde nesli tehlike altında bulunan "Bayağı Balaban" kuşu yaralı halde bulundu.

Başiğdir köyünde yaşayan Özlem Ün tarafından kanadı kırık halde bulunan Bayağı Balaban cinsi kuş, Eflani Orman İşletme Müdürlüğüne teslim edildi.

Eflani Orman İşletme Müdürü Bilal Eyüboğlu ve işletme şefi Fatma Esen tarafından ilk müdahalesi yapılan Bayağı Balaban kuşu, tedavisi için Eflani Belediyesi veteriner hekimi Zerrin Yılmaz'a teslim edildi.

Tedavisinin ardından kuş doğaya salınacak.