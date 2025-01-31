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Yaralı Atmaca Karabük'te Tedavi Altına Alındı

Yaralı Atmaca Karabük'te Tedavi Altına Alındı
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Karabük'ün Yenice ilçesinde Filyos Irmağı kıyısında yaralı halde bulunan atmaca, yetkililer tarafından kurtarılarak Gökçebey hayvan barınağına götürüldü.

Karabük'ün Yenice ilçesinde yaralı halde bulunan atmaca, tedavi altına alındı.

Yenice ilçesinde Filyos Irmağı'nın kenarında yaralı yabani kuş olduğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi.

BSölgeye gelen İlçe Emniyet Amirliği Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlileri, atmaca olduğu belirlenen kuşu aldı.

Atmaca tedavi edilmek üzere Karabük Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri vasıtasıyla Gökçebey hayvan barınağına götürüldü.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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