Yapıcıoğlu'ndan Erdoğan Ziyareti

(ANKARA) - HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

Yapıcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettik. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu ve bundan sonra atılması gereken adımlara dair fikirlerimizi birinci elden iletme imkanı bulduk. Süreçle ilgili kararlı duruşu ve nazik kabulleri için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA