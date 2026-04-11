Beşiktaş'ta polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin 9 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul Beşiktaş'ta, Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 9'u tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından 12 zanlı, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 9'u tutuklama, 2'si ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Şüphelilerden 1'i ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Teröristler Onur Çelik ve Enes Çelik'in tedavileri sürerken, diğer 3 zanlının da emniyetteki işlemleri devam ediyor.