Üye Girişi
Haberler

Yapı Kredi'nin 80. Yıl Etkinlikleri Kapsamında 'Yeryüzü Halleri' Sergisi Yarın Açılıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yapı Kredi'nin 80. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Yeryüzü Halleri' sergisi, sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Sergide, Rozelin Akgün, Judy Chicago, Berna Dolmacı ve diğer sanatçıların eserleri yer alacak.

Yapı Kredi'nin 80. yıl etkinlikleri kapsamında, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık bünyesinde gerçekleştirilen "Yeryüzü Halleri" sergisi, yarın sanatseverlerle buluşacak.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, Rozelin Akgün, Judy Chicago, Berna Dolmacı, Sibel Horada, Ekin Kano, Gözde Mimiko, Begüm Mütevellioğlu, Cengiz Tekin, Buşra Tunç, Murat Yıldız ve Müge Yılmaz'ın eserlerinin yer aldığı sergi, 30 Mart 2025'e kadar görülebilecek.

İsmini Birhan Keskin'in insan dışı canlıları merkeze alarak yazdığı şiir kitabı "Yeryüzü Halleri"nden alan sergi, resim, performans, fotoğraf, video, vitray, heykel ve yerleştirme gibi çeşitli mecraları içeriyor.

Küratör Burcu Çimen ve Didem Yazıcı, serginin oluşumu ve süreciyle ilgili yaptıkları ortak açıklamada şunları kaydetti:

"Yeryüzü Halleri, izleyiciyi ekoloji temelli dünya görüşünden hareketle, doğanın ve insanların sömürüden uzak olduğu, ihtiyaç olandan fazlasının tüketilmediği bir dünya hayaline davet ediyor. Sergi, ekoloji düşünürü Vandana Shiva'nın 'Yeryüzü Demokrasisi' adlı kitabında anlattığı, hiçbir ayrımcılığa yer vermeyen türden bir 'bir aradalığa' inanıyor."

Kaynak: AA / Güncel

Kültür Sanat Chicago Güncel

Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız

Bir ülke daha İsrail'e resti çekti: Bunu yaparsanız savaş ilanı sayarız

 İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı

İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı

 THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti

THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi

Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
6 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 6 Eylül Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 2025 Ramazan Bayramı tatili kaç gün, hangi günler? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 6 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 6 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün, hangi günler? 6 Eylül 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 2025 Dini Günler ve Geceler 2025 Kandil Günleri! 2025 kandiller ne zaman Diyanet? Orduspor Edirnespor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, ilk 11'ler açıklandı mı? Orduspor Edirnespor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Orduspor Edirnespor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, ilk 11'ler açıklandı mı? Orduspor Edirnespor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Balıkesirspor Fatsa Bld. maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, ilk 11'ler açıklandı mı? Balıkesirspor Fatsa Bld. ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var m
title