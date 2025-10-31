Yangında Ölen Eşinin ve Kızının Mezarı Ziyaret Edildi
Bolu'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Ceren Yaman Doğan ve kızı Lalin Doğan'ın mezarları, Rıfat Doğan ve yakınları tarafından ziyaret edildi. Mezarı başında dua eden Doğan, acısını paylaştı.
Bolu'da kayak merkezi Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında eşi Ceren Yaman Doğan ve kızı Lalin Doğan'ı kaybeden Rıfat Doğan, mahkemenin ardından yakınlarıyla birlikte mezarlığa gitti. Doğan, kızının ve eşinin mezarları başında dua etti. Doğan'ın yakınları da yangında ölen anne ve kızı için dua ederek, mezarlarına çiçek bıraktı.
Haber: Mutlu YUCA/BOLU
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel