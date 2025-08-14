Yangında Hayatını Kaybeden Orman İşçisi Toprağa Verildi

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde yanan ormanlara ulaşmaya çalışan arazözün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Ali Tekerek, cenaze töreninin ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde yangına giden orman işçilerine adres tarif etmek için bindiği arazözün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Ali Tekerek'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Tekerek'in Türk bayrağına sarılı tabutu daha sonra köy meydanına getirildi. Burada düzenlenen törene, ailesi, Vali Erdinç Yılmaz, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Ali Tekerek, köy mezarlığında toprağa verildi.

Haber: -Kamera: İbrahim EMUL/OSMNAİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
