Yangında dumandan etkilenip, apartta mahsur kalanları itfaiye kurtardı

ANTALYA'da çoğu üniversite öğrencilerinin kaldığı apart otelde çıkan yangında mahsur kalanları, itfaiye ekipleri tahliye etti. Dumandan etkilenen 5 kişi, tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'ndeki apart otelde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Üniversite öğrencilerinin kaldığı 5 katlı apart otelin 4'üncü katında bir odada bilinmeyen nedenle çıkan yangın nedeniyle oluşan duman, kısa sürede tüm binayı kapladı. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyeciler, yangına müdahale edip söndürdü. Duman nedeniyle bazı kişiler binada mahsur kaldı. Mahsur kalanlardan bazıları pencereye çıkıp beklerken, bazıları ise itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Duman nedeniyle binada mahsur kalan 1 kişi ise itfaiyenin merdivenli sepetiyle indirildi. Yangında dumandan etkilenen 5 kişi ambulansta ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra tedbir amacıyla yakındaki hastaneye götürüldü. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

