Haberler

Yandex veri merkezi İHA saldırısıyla durdu, Vladimir'de 5 bin kişi elektriksiz kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yandex, Vladimir bölgesindeki veri merkezinin İHA saldırısında hasar gördüğünü ve faaliyetlerinin tamamen durduğunu bildirdi. Vali Avdeyev saldırıda yangın çıktığını, yaklaşık 5 bin kişiye elektrik sağlayan iki trafo merkezinin devre dışı kaldığını duyurdu.

Rus teknoloji şirketi Yandex, ülkenin Vladimir bölgesindeki veri merkezinin insansız hava aracı (İHA) saldırısında hasar gördüğünü ve faaliyetlerinin tamamen durduğunu bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, gece saatlerinde İHA ile yapılan saldırının ardından acil durum ekipleri ile Yandex uzmanlarının bölgede çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Saldırıda yaralanan olmadığı kaydedilen açıklamada, Yandex Cloud altyapı hizmetlerinin acil durum koşullarında sürdürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, müşterilere alternatif sistemlerini devreye almaları tavsiye edilirken, teknik destek kanallarında da aksaklıklar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Vladimir Bölge Valisi Aleksandr Avdeyev de bölgedeki altyapıya yönelik saldırı nedeniyle yangın çıktığını ve yaklaşık 5 bin kişiye elektrik sağlayan iki trafo merkezinin devre dışı kaldığını duyurdu.

Yandex, 8 Ekim'de Ryazan bölgesindeki Sasovo veri merkezinin, 9 Ekim'de ise Kaluga bölgesindeki veri merkezinin İHA saldırılarında hasar gördüğünü, Sasovo'daki tesisin faaliyetlerinin tamamen durduğunu, Kaluga'daki tesisin ise altyapısının bir kısmının kullanılamaz hale geldiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
Bu haber 44 sitede yayınlandı.
Bakkaldan doktora herkesi ilgilendiriyor! Milyonlara e-tebligat zorunluluğu geldi

Bakkaldan doktora milyonları ilgilendiriyor! Artık zorunlu hale geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16 aylık takip, 120 adrese şafak baskını! 'Yıkamacılar' çetesi çökertildi: Elebaşı dahil 73 tutuklama

Vatandaşa kan kusturan çete çökertildi! Adreslerden cephanelik çıktı
Trafik cezası sonrası intihara kalkıştı! İkna etmeye çalışan kişinin sözleri şaşırttı

Sürücü intihara kalkıştı, ikna etmeye çalışan kişinin sözleri şaşırttı
Esenyurt Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 9 şüpheli tutuklandı

Esenyurt Belediyesi’ne yönelik soruşturmada çok sayıda tutuklama
Adıyaman'da kaybolan 16 yaşındaki Elvan, 12 gün sonra Şanlıurfa'da bulundu

12 gündür aranıyordu! 16 yaşındaki Elvan'dan haber var
Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın son hali

Sihirli Annem'in Tuğçe'si büyüdü! Son hali şaşırttı
Ayakkabı devi 17 mağazasını kapatıyor! Yüzde 50'ye varan indirim başladı

Ayakkabı devi mağazalarını kapatıyor
Husilerin Riyad saldırılarında bilanço ağırlaşıyor! BM sessiz kalmadı

Husilerin Riyad saldırılarında bilanço ağırlaşıyor! BM sessiz kalmadı