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Yanan geri dönüşüm tesisindeki hasar dronla görüntülendi

Yanan geri dönüşüm tesisindeki hasar dronla görüntülendi
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BOLU’nun Gerede ilçesinde dün, 5 saatte kontrol altına alınan geri dönüşüm tesisindeki yangın, sabaha karşı tamamen söndürüldü.

BOLU'nun Gerede ilçesinde dün, 5 saatte kontrol altına alınan geri dönüşüm tesisindeki yangın, sabaha karşı tamamen söndürüldü. Gün ağarınca ortaya çıkan hasarın boyutu ise dronla görüntülendi.

Gerede ilçesi Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde, dün saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Tesisi saran alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangında yaralanan 2 işçi, sağlıkçıların olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Yangın, ekiplerin 5 saatlik çalışması sonrası kontrol altına alındı. Gece boyu süren soğutma çalışmaları sonrası yangın, sabaha karşı tamamen söndürüldü. Hasarın boyutu da gün ağarınca ortaya çıktı. Tesiste oluşan hasar dronla görüntülendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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