Yamaç Paraşütü Kazasında Alman Turist Hayatını Kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalık alana düşen yamaç paraşütü pilotu 81 yaşındaki Alman turist Volker Gerhard Wagner yaşamını yitirdi. Olay, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'da gerçekleşti.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalık alana düşen Alman uyruklu yamaç paraşütü pilotu yaşamını yitirdi.
İlçeye tatile gelen 81 yaşındaki Volker Gerhard Wagner, yamaç paraşütü yapmak için Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metre pistine çıktı.
Hazırlıkların ardından tekli (single) atlayış yapan Wagner, bir süre sonra kayalık alana düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ile Jandarma Arama Kurtarma timi sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, Wagner'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Alman turistin sedyeyle kara yoluna kadar taşınan cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel