Yalvaç'ta Ağaçtan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, kesmek için çıktığı ağaçtan düşen 59 yaşındaki Abdurrahman Yadigar, hastanede 10 gün süren tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, kesmek için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

Bağkonak köyünde, Abdurrahman Yadigar (59), kesmek için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek sert zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan ve buradaki yoğun bakımda 10 gün tedavi gören Yadigar, yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Bahadır Arıcı - Güncel
Çam ve Sakura'da olay istifa! Gerekçe 'yoğunluk' dendi, gerçek başka çıktı

3 yılda 1502 ameliyata giren doktorun istifasının perde arkası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da eleştirilerin odağındaki Efe Akman'ın geleceği belli oldu

Eleştirilerin odağındaydı, geleceği belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.