Yalova'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

YALOVA'da, durdurulan araçta, Osmanlı Dönemi'ne ait tarihi ve müzayede eser niteliğinde 73 obje ele geçirildi, B.K. isimli şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı yönünde alınan istihbarat üzerine, teknik ve fiziki takip başlattı. 6 Ocak'ta il girişinde durdurulan araçta; Osmanlı Dönemi'ne ait tarihi ve müzayede eser niteliğinde 1 mermer şömine saati, 1 bronz şömine saati, 4 bronz şamdan, 1 bronz kadın heykeli, 1 çin mineli şömine saati, 3 parça pirinç ibrik, 2 fayton feneri, 1 bronz şekerlik, 1 gümüş gelin kemeri, 1 gümüş sigara tabakası, 4 parça mineli hokka takımı, 2 gümüş Kur'an-ı Kerim kabı, 1 kaplumbağa kabuğundan yapılmış sigara tabakası, 1 gümüş mineli sigara tabakası, 1 savatlı tabir edilen sigara tabakası, 1 kağıttan yapılmış papya maşa tabaka, 1 at figürlü yeşil renkli biblo, 5 parçadan oluşan pirinç tabak-kılıç-kalem-maşa, 2 tavus kuşu biblo, 1 gümüş renkli tas, 1 kadın figürlü yağlı boya kadın portresi, 1 el dokuma kilim, 3 gümüş taşlı yüzük, köpek figürlü obje, 5 fonograf (taş plak), 2 demir okkalı terazi, 1 çan, 2 at üzengisi, 20 bakır tabak, 1 tas ve 1 tepsi olmak üzere 73 obje ele geçirildi. Gözaltına alınan B.K. adlı şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.