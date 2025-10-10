Haberler

Yalova'da Makas Atan Sürücüye 9 Bin 267 Lira Ceza

Yalova'da Makas Atan Sürücüye 9 Bin 267 Lira Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da trafikte makas atan bir sürücüye 9 bin 267 lira ceza kesildi. O anlar, başka bir aracın kamerasıyla kaydedildi.

YALOVA'da trafikte otomobiliyle makas atan sürücüye 9 bin 267 lira para cezası kesildi. O anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Çınarcık yolundan merkez istikametine doğru otomobiliyle seyreden sürücünün makas atarak ilerlediğini Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından tespit etti. Sürücüye 9 bin 267 lira para cezası uygulandı. Defalarca makas atan sürücünün trafiği tehlikeye soktuğu anlar, başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail'in çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı

Anlık Gazze!
MÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması: Gerçekleşen enflasyon dikkate alınmalı

Patronlardan asgari ücret mesajı! Hükümete kritik bir çağrıları var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altında düzeltme hareketi, 4 bin dolar sınırından geri çekildi

Altında düzeltme hareketi! Rekor sonrası fiyatlar adeta çakıldı
MÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması: Gerçekleşen enflasyon dikkate alınmalı

Patronlardan asgari ücret mesajı! Hükümete kritik bir çağrıları var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.