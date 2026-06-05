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Yalova'da kayıp olarak aranan Yusuf'un sahilde cansız bedeni bulundu

Yalova'da kayıp olarak aranan Yusuf'un sahilde cansız bedeni bulundu
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Yalova'da dünden beri kayıp olarak aranan 3. sınıf öğrencisi Yusuf Gezek'in (9) cansız bedeni Akasya Plajı'nda kıyıya vurdu. Ailesi 4 ay önce Şanlıurfa'dan Yalova'ya taşınmıştı.

YALOVA'da dünden bu yana kayıp olarak aranan 3'üncü sınıf öğrencisi Yusuf Gezek'in (9), sahilde cansız bedeni bulundu.

Akasya Plajı'nda sabah saatlerinde kıyıya bir çocuk cesedi vurduğu fark edenler, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, cansız bedenin dün ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Yusuf Gezek'e ait olduğu tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından Gezek'in cansız bedeni otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, ekipler bölgede inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Yusuf Gezek'in ailesinin 4 ay önce Şanlıurfa'dan Yalova'ya taşındığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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