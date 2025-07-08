Yalova'da Kaçak Kazı Yapan 3 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde jandarma ekipleri, izinsiz kazı yapan 3 şüpheyi anında yakalayarak kazı malzemelerine el koydu. Gözaltına alınan zanlıların işlemleri devam ediyor.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki ormanlık alanda izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye gelen ekipler, zanlılar O.E.M, U.P. ve F.K.M'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Jandarma yapılan aramada kazı malzemeleri ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Murat Şener - Güncel