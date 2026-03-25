Yalova'da işçi servis midibüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

Yalova'da işçi servis midibüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralıYALOVA'da tekstil firmasında çalışan işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu G.U. (57) isimli kadın öldü, sürücü ile birlikte 20 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Bursa- Yalova kara yolu Paşakent mevkisinde meydana geldi. Gemlik'ten Çiftlikköy yönüne tekstil firmasında çalışan işçileri taşıyan 77 ADC 754 plakalı servis midibüsü, sürücüsü Ş.U. (66)'nun direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yaralılara ilk müdahale yapılırken, işçilerden G.U.'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücünün de aralarında bulunduğu 20 kişi ise çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

'ADLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI'

Kaza yerine gelerek incelemelerde bulunan Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta yaptığı açıklamada, "Gemlik'ten Çiftlikköy'deki bir işletmeye giden işçi servisi, içindeki 21 kişi ile birlikte yan yattı. Kazada maalesef 1 kadın çalışan vefat etti. 20 yaralıdan 8'i hafif, diğer 12'si ise ayakta tedavi edilebilir şekilde normal yaşantısına dönebilecek vatandaşlarımızdır. Olay yerinde adli tahkikat başlatıldı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
