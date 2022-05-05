Hıdırellez kutlandı

Yalova'nın Altınova ilçesinde, vatandaşlar Hıdırellez ateşinin üstünden atlayıp dilek diledi.

Subaşı beldesinde vatandaşlar, Hıdırellez kutlaması geleneğini sürdürdü. Çeşitli ritüellerin uygulandığı etkinliklerde vatandaşlar yakılan 7 ateşten atlayarak dilekte bulundu.

Subaşı Sözlü Tarih Çalışma Gurubu yöneticisi Zeki Gürsu, AA muhabirine, Hıdırellez geleneği kapsamında 7 ateş yakıp 7 defa üstlerinden atlayarak dilek tuttuklarını söyledi. Bu işin 7 kere tekrarlanmasının bereket getireceğine inandıklarını aktaran Gürsu, "Hıdırellez çeşitli ritüellerle kutlanıyor. Beldemizdeki vatandaşlarımızla beraber her yıl bu geleneği sürdürüyoruz." diye konuştu.

Edayet Kova da 30 yıldır beldede bu geleneği sürdürdüklerini söyleyerek, bu yıl sağlık bereket dilediğini anlattı.

Belde sakinlerinden Sultan Kara ise bu yıl da ateşten atlayıp dilek tuttuklarını, bu geleneğe sahip çıktıklarını kaydetti.