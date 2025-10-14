Yalova'da Göç İdaresi'ne Yönelik Soruşturma Detayları Ortaya Çıktı

SORUŞTURMANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne yönelik yürütülen soruşturmanın detayları ortaya çıktı. İl Göç İdaresi Müdürü S.S.C., müdürlük çalışanları E.K. ve M.A., tercümanlar A.N. ve Y.G, iş takipçisi Q.G., emlakçı S.S.Y. ile esnaf A.B.J.B.'nin gözaltına alındığı, il dışında bulunan müdürlük personeli G.D.'nin de arandığı operasyonun; müdürlük personelinin yabancı uyrukluların uluslararası koruma başvurularını oyaladıkları, yabancı uyruklu kadınlara ulaşarak görüşme talep ettikleri ve işlemlerini yavaşlattıkları, İl Göç İdaresi'nde işlem yaptıranlarla hesap hareketlerinin bulunduğu, ayrıca kurumla ilişkili tercümanların başvuruları hızlandırmak için müracaatçılarla para talep ettiklerine yönelik iddialar kapsamında başlatıldığı öğrenildi.

Zehra BAYKAL/YALOVA,