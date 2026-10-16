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Yalova'da Cüneyt Arkın filmlerinden ilham alan Korkmaz, Kültür Miras Taşıyıcısı oldu

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Yalova'da Cüneyt Arkın filmlerinden ilham alan Korkmaz, Kültür Miras Taşıyıcısı oldu
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Yalova'da yaşayan Kerem Korkmaz, Cüneyt Arkın filmlerinden ilhamla geleneksel okçuluğa yöneldi ve Kültür Miras Taşıyıcılığı belgesi aldı. Aradığı Türk yayını bulamayınca kendi yayını üreten Korkmaz, yaklaşık 7 yıldır Yalova Üniversitesi'nde eğitim veriyor.

YALOVA'da yaşayan Kerem Korkmaz (47), Cüneyt Arkın'n filmlerindeki okçuluk sahnelerini izledikten sonra geleneksel okçuluğa ilgi duymaya başladı. Aradığı geleneksel Türk yayı ve oklarını bulamayınca kendi yayını üretmeye başlayan ve yaptığı araştırmalar ile üretim süreçlerini yazılı olarak kayıt altına alan Korkmaz, geleneksel ok ve yay yapımının unutulmaması için arşiv oluşturdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yaptığı başvurunun kabul edilmesinin ardından 'Kültür Miras Taşıyıcılığı' belgesi alan Korkmaz, Yalova Üniversitesi'nde yaklaşık 7 yıldır okçuluk ve atış eğitimi veriyor.

Elektrik teknikerliği yapan Kerem Korkmaz'ın geleneksel okçuluğa ilgisi, 30 yıl önce izlediği Cüneyt Arkın'n filmlerindeki okçuluk sahnelerinden başladı. 18 yıl önce okçuluk ve yaycılık üzerine araştırma yapan Korkmaz, Bursa ve İstanbul'daki okçuluk dükkanlarını gezdi ancak aradığı geleneksel Türk yayı ve oklarını bulamadı. Bunun üzerine Kerem Korkmaz, kendi yayını üretmeye karar verdi. Ağaç, manda boynuzu, tendon ve doğal tutkallar üzerine araştırma yapan Korkmaz, Osmanlı Dönemi'nden kalan belgeler ve okçuluk kaynaklarını inceledikten sonra edindiği bilgi ve belgeleri bir araya getirerek geleneksel yöntemlerle yay üretmeye başladı. Kerem Korkmaz, yaptığı araştırmalar ile üretim süreçlerini yazılı olarak kayıt altına aldı ve geleneksel ok ve yay yapımının unutulmaması için arşiv oluşturdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yaptığı başvurunun kabul edilmesinin ardından 'Kültür Miras Taşıyıcılığı' belgesi alan Korkmaz, Yalova Üniversitesi'nde yaklaşık 7 yıldır okçuluk ve atış eğitimi veriyor.

BİR YAYIN YAPIMI 1 YILI BULUYOR

Geleneksel Türk yayının yapımının uzun ve sabır gerektiren bir süreç olduğunu belirten Kerem Korkmaz, bir yayın hazırlanmasının yaklaşık 1 yıl sürdüğünü söyledi. Yay yapımında kullanılan her malzemenin işlenmesinin ve birbirine uyum sağlamasının aylar aldığını anlatan Korkmaz, yayların yapımında en ufak bir hatanın yıllık emeği boşa çıkarabildiğini belirterek, "En ufak bir hatada yayımız kesinlikle kırılıyor ya da dağılıyor. Maddi zararı bırakalım ama manevi zarar. Burada kaybettiğiniz 1 sene çöp oluyor" dedi.

'HER ŞEY EL ÜRÜNÜ'

Geleneksel Türk yayı yapımında modern yöntemleri kullanmamaya özen gösterdiğini belirten Kerem Korkmaz, "Malzemeyi keserken, ağacı keserken, boynuzu keserken, yapıştırırken dedelerimiz ne yaptıysa aynısına ya da aynıya yakın yapmaya çalışıyoruz. Her şey el ürünü" diye konuştu.

'ÇOK KIYMETLİ, ÇOK KADİM BİR BİLGİ'

600-700 metreye kadar menzile ulaşabilen, atış yapılabilen dayanıklı yaylar ürettiğini söyleyen Korkmaz, bugüne kadar 100'ün üzerinde kişiye yay yapımını öğrettiğini ifade ederek, "Yalova Üniversitesi'nde yaklaşık 6-7 yıldır okçuluk ve atış eğitimi veriyorum. Eğitimlerde yetenekli gördüğüm gençleri atölyeme davet ederek yay yapımını da öğretiyorum. Bin kişiden 10 kişi ya çıkar ya çıkmaz. El becerilerine bakıyorum. Yapabilecekse bilgiyi veriyorum. Çünkü çok kıymetli, çok kadim bir bilgi. Bu işi herkes yapamaz. Becerisi olan kişilerle özel olarak ilgileniyorum. Unutulmaması için kesinlikle insan yetiştirmemiz, çırak yetiştirmemiz gerekli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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