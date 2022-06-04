Yalova'da arızalanan araçtan inerek kaçan düzensiz göçmenlerden 10'u yakalandı - Haberler

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Yalova'da arızalanan araçtan inerek kaçan düzensiz göçmenlerden 10'u yakalandı

AA - Sıtkı Yıldız - Güncel
Yalova'da arızalanan araçtan inerek kaçan düzensiz göçmenlerden 10'u yakalandı

Yalova'da bindikleri kamyonun arızalanması nedeniyle kaçan düzensiz göçmenlerden 10'u yakalandı.

Yalova'da bindikleri kamyonun arızalanması nedeniyle kaçan düzensiz göçmenlerden 10'u yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, bir grup düzensiz göçmeni taşıyan kamyonun İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Altınova ilçesi Tavşanlı beldesi mevkisinde arızalandığı, bunun üzerine içindeki kişilerin kasayı kaplayan brandayı keserek ormanlık alana kaçtığı bildirildi.

İhbarın ardından bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Devriye ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, yaklaşık 30 yabancı uyrukludan 10'unun yoğun çabalar sonucu yakalandığı duyuruldu.

Açıklamada, Altınova ilçesinde polis ve zabıta ekiplerinin de katılımıyla ormanlık alanda diğer kişilere yönelik aramaların aralıksız sürdüğü ifade edildi.

AA / Sıtkı Yıldız - Güncel

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