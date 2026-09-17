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Yalova'da arazide çıkan yangında mahsur kalan kaplumbağaları itfaiye kurtardı

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Yalova'da arazide çıkan yangında mahsur kalan kaplumbağaları itfaiye kurtardı
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Yalova'da çıkan arazi yangınına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin arasında kalan 11 kaplumbağayı kurtardı.

Yalova'da çıkan arazi yangınına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin arasında kalan 11 kaplumbağayı kurtardı.

Yalova-Bursa kara yolunda Yalova Otogarı yakınlarındaki boş arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye sevk edilen Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında arazide kaplumbağalar olduğu fark edildi.

Soğutma çalışmalarını yapan ekiplerce bazıları yangından etkilenen 11 kaplumbağa kurtarıldı.

Yangından etkilenen kaplumbağaları su tutarak yıkayan ekipler, ardından bunları kontrol amaçlı Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim etti.

Kaynak: AA
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