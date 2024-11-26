Yalıhüyük'te Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Semineri Düzenlendi

Yalıhüyük Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Amirliği koordinesinde uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak için "En iyi narkotik polisi anne" semineri düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Yalıhüyük Anadolu Lisesi salonunda gerçekleştirilen seminerde, uyuşturucu kullanımı, toplum üzerindeki etkileri, mücadele yöntemleri ve uyuma uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.

Program, Kaymakam Abdullah Melikoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, İlçe Emniyet Amiri Yusuf İbili ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.