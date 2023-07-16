Yalıhüyük Kaymakamı İbrahim Yazıcı'ya veda yemeği düzenlendi

Görev süresi dolan Yalıhüyük Kaymakamı İbrahim Yazıcı için Belediye Başkanı Hasan Koçer tarafından veda yemeği düzenlendi. Programa çeşitli kaymakamlar, belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Koçer, Yazıcı'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür etti ve Yazıcı da program için teşekkür ederek ilçeye hizmet etmeye çalıştıklarını belirtti.