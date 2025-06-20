Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü TOGÜ'yü Ziyaret Etti

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Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Suat İrfan Günsel, TOKÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ile eğitim ve araştırma iş birliklerini görüştü.

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Suat İrfan Günsel, beraberindeki heyetle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini (TOGÜ) ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Günsel, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyaret sırasında iki üniversite arasında eğitim, araştırma ve toplumsal katkı alanlarında yürütülebilecek olası iş birlikleri konuşuldu.

Yılmaz, TOGÜ'nün vizyonu, ulusal ve uluslararası düzeyde devam eden bilimsel projeleri ve stratejik hedefleri hakkında bilgi verdi.

Ziyarette AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, rektör yardımcıları Prof. Dr. Mücahit Eğri, Prof. Dr. Rasim Koçyiğit ve Prof. Dr. Yusuf Temür, rektör danışmanları Prof. Dr. Uğur Akın, Prof. Dr. Onur Saraçoğlu, Doç. Dr. Şahin Sözen, Dr. Öğretim Üyesi Zafer Susoy ile Genel Sekreter Prof. Dr. Muhittin Demiray bulundu.

Kaynak: AA / İbrahim Şenel - Güncel
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