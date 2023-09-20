Yakakent ilçesinde yetiştirilen sülünler doğaya salındı

Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ve Yakakent Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliği ile sülünlerin doğaya salınması için program düzenlendi. Asmapınar ile Gündüzlü mahalleleri arasında bulunan Gözveren ve Cevizdibi Kanyonları bölgesinde doğal hayatı desteklemek amacıyla 120 sülün doğaya bırakıldı.