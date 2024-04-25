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Yakakent İlçe Emniyet Amirliği Vatandaşları Telefon Dolandırıcılığına Karşı Uyardı

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Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları bilgilendirdi. Sanal ortamdaki saldırı ve telefonla dolandırıcılık olaylarına karşı Yakakent İlçe Emniyet Amirliği personeli, broşür dağıtarak vatandaşlara bilgi verdi. Vatandaşlara şüpheli gördükleri durumlarda emniyete başvurmaları gerektiğini belirten ekipler, 'Sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtıp para, altın isteyen şahıslara inanmayın.' ifadesini kullandı.

Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Sanal ortamdaki saldırı ve telefonla dolandırıcılık olaylarına karşı Yakakent İlçe Emniyet Amirliği personeli, broşür dağıtarak vatandaşlara bilgi verdi.

Vatandaşlara şüpheli gördükleri durumlarda emniyete başvurmaları gerektiğini belirten ekipler, "Sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtıp para, altın isteyen şahıslara inanmayın." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Yakakent Dolandırıcılık Güvenlik 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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