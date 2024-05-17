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Yahyalı ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi

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Yahyalı ilçesinde Kaymakam Mehmet Kaya başkanlığında muhtarlar toplantısı düzenlendi. Toplantıya ilçe emniyet müdürü, jandarma komutanı ve kurum amirleri de katıldı. Kaymakam Kaya, muhtarların taleplerini dinleyerek sorunların çözümü için koordineli hareket edeceklerini belirtti.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya başkanlığında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezinde düzenlenen toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Recep Ağca, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Özkan, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

Muhtarların taleplerini dinleyen Kaymakam Kaya, sorunların çözümü noktasında tüm kurumlarla koordineli hareket edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Kaya Jandarma Yahyalı Politika Güncel Haberler

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