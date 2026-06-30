Kayseri'de trafik kazası tatbikatı yapıldı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde trafik kazası tatbikatı yapıldı.

Yahyalı Devlet Hastanesi'nde, Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) kapsamında yaralanmalı trafik kazası tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryo gereği, Avlağa ve Dikme mahalleleri arasında işçi servisinin devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.

Kazanın ardından hastanede, olay yönetim merkezi oluşturuldu, triyaj alanları kuruldu, yaralıların kabul, tedavi, sevk ve yatış süreçleri uygulandı.

Tatbikat boyunca sağlık personeli ve görevli ekipler, gerçek bir afet yaşanıyormuş gibi hareket ederek tüm müdahale süreçlerini eksiksiz yerine getirdi.

Tatbikatla personelin olası afet ve acil durumlara hazırlık süreci ile kurumlar arası koordinasyon test edildi.

72 personelin katıldığı tatbikat, HAP Başkanı ve Yahyalı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Nalan Dal'ın basın açıklamasıyla sona erdi.