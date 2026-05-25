Kayseri'de mantar zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi hastaneye kaldırıldı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dağlık alandan toplanan mantarı yedikten sonra rahatsızlanan bir kişi, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme şüphesiyle Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen hasta tedavi altına alındı. Daha önce de iki kişinin aynı şikayetlerle hastaneye başvurduğu öğrenildi.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde mantar yedikten sonra rahatsızlanan 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, H.B, dağlık alandan topladığı mantarı yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.
Bulantı ve kusma şikayetiyle Yahyalı Devlet Hastanesine başvuran H.B'nin mantardan zehirlenmiş olabileceği tespit edildi.
H.B, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.
Öte yandan dün de E.G. ve K.G'nin de aynı şikayetlerden dolayı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA / İlhan Bayer