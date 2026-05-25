Haberler

Kayseri'de mantar zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dağlık alandan toplanan mantarı yedikten sonra rahatsızlanan bir kişi, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme şüphesiyle Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen hasta tedavi altına alındı. Daha önce de iki kişinin aynı şikayetlerle hastaneye başvurduğu öğrenildi.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde mantar yedikten sonra rahatsızlanan 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, H.B, dağlık alandan topladığı mantarı yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Bulantı ve kusma şikayetiyle Yahyalı Devlet Hastanesine başvuran H.B'nin mantardan zehirlenmiş olabileceği tespit edildi.

H.B, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan dün de E.G. ve K.G'nin de aynı şikayetlerden dolayı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / İlhan Bayer
İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i grup başkanlığından da alacak

İşte Kılıçdaroğlu'nun ilk hamlesi! Özel'e bayram sonrası kötü haber
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zaniolo Udinese'ye veda etti! Galatasaray'a dönüyor

Takımına veda etti! Yıldız isim yeniden Galatasaray'a dönüyor
Ünlü oyuncu uykusunda hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu uykusunda hayatını kaybetti
Kılıçaroğlu Tunç Soyer'den de umduğu desteği alamadı

Kılıçaroğlu, Tunç Soyer'den umduğu desteği bulamadı
Aziz Yıldırım görüşme yaptıkları golcü ismi açıkladı

Görüştüğü golcünün ismini verdi! Taraftarlar sevinçten çıldıracak
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı

Lig bitti, soluğu orada aldılar
Maldini ve Hakan Safi buluştu! Leao'dan sürpriz bir yorum geldi

Beklenen buluşma gerçekleşti! Fotoğrafa yorum atan isim bomba
Yeşilçam efsanesinden yürek burkan çağrı: Artık gücüm kalmadı

Yeşilçam efsanesinden gözyaşları içinde yardım çığlığı: Artık yoruldum