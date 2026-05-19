TÜGVA Yahyalı’da “İz Bırakanların İzinde” Programı Düzenlendi

TÜGVA Yahyalı İlçe Temsilciliği’nce düzenlenen “İz Bırakanların İzinde” programında, Yazar Mahmut Bıyıklı öğrencilere medeniyet şuuru ve kültürel hafıza üzerine konuştu. Programda gençlerin milli-manevi değerlerle yetişmesine vurgu yapıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yahyalı İlçe Temsilciliği tarafından "İz Bırakanların İzinde" programı düzenlendi.

İpek Hoca Hasan Türkmenoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı öğrencilerle bir araya geldi.

Bıyıklı, medeniyet şuuru, kültürel hafıza, gençliğin sorumluluğu ve örnek şahsiyetlerin genç nesiller üzerindeki etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TÜGVA Yahyalı İlçe Temsilcisi Yunus Sakızlı da gençlerin milli ve manevi değerler ekseninde yetişmesine katkı sunacak kültürel ve eğitim faaliyetlerine devam edeceklerini ifade etti.

Program, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Programa, vakıf yönetim kurulu üyeleri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / İlhan Bayer
