Yahşihan Belediyesi'nde 'İcbar yoluyla irtikap' soruşturması sanıklarının yargılanmasına devam edildi
Güncelleme:
Kırıkkale'de 'İcbar yoluyla irtikap' soruşturması kapsamında Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 11 sanığın yargılaması devam ediyor. Mahkeme duruşması, avukatların savunma yapmaları için ertelendi.

KIRIKKALE'de 'İcbar yoluyla irtikap' soruşturması kapsamında Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19 Eylül'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik başlatılan 'İcbar yoluyla irtikap' soruşturması kapsamında, Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Celal Yıldırım, eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uluyurt, İmar Müdürü Semih Aksakal, eski İmar Müdürü ve iş insanı Ulaş Biçer, Y.N.Y, D.A, E.Y, M.S, Ö.B. ve Z.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Belediye Başkanı Sungur ile birlikte Yıldırım, Uluyurt, Aksakal ve Biçer tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıklar Sungur, Uluyurt, Yıldırım, Aksal, Biçer ile Y.N.Y., M.S. D.A. ve Ö.B.'nin 'icbar suretiyle irtikap' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar, E.S. ile Z.Ç.'nin de yardım eden sıfatıyla katıldıkları suça iştirak ettikleri gerekçesiyle 2,5 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

DİĞER SANIKLAR VE TANIKLAR DİNLENDİ

Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar ile tutuksuz sanıklar Y.N.Y, M.S, D.A, Z.Ç. ve E.Y. ile avukatları salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanıklardan Ö.B. ile müşteki C.S. ise bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Belediye Başkanı Sungur, Uluyurt, Biçer, Y.N.Y. ve Ö.B'nin dünkü savunmalarının ardından bugün de diğer sanıklar ile tanıklar dinlendi. Mahkeme heyeti, avukatların savunma yapmaları üzere duruşmayı 2 Şubat Pazartesi günü saat 13.30'a erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
