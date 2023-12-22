Yağmurdan kaçan keçi çocuklarla birlikte okula sığındı, o anlar kamerada

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde etkili olan yağmurdan kaçan bir keçi okula sığındı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Silopi'de etkili olan sağanak yağmurdan kaçan bir keçi Düzova İlk ve Ortaokulu'na girdi. Öğrencilerin peşine takılan keçi okul personeli tarafından dışarı çıkartıldı. Yaşananlar ise okulun güvenlik kameralarına yansıdı.