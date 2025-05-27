Yağlıdere Devlet Hastanesi'nde Yangın ve Acil Durum Tatbikatı

Yağlıdere Devlet Hastanesi'nde Yangın ve Acil Durum Tatbikatı
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Yağlıdere Devlet Hastanesi'nde, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, polis, itfaiye ve doğal gaz ekiplerinin katılımıyla yangın ve acil durum saha tatbikatı gerçekleştirildi. Başhekim İbrahim Yuva, tatbikatın hastane hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yapıldığını vurguladı.

Yağlıdere Devlet Hastanesi'nde yangın ve acil durum saha tatbikatı gerçekleştirildi.

Hastanede, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, polis, itfaiye ve doğal gaz ekiplerinin katıldığı tatbikatta acil durumlarda yapılması gerekenler uygulandı.

Başhekim İbrahim Yuva, tatbikatın amacının hastane hizmetlerinin her durumda sürdürülebilir olmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Aytekin Özdemir - Güncel
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