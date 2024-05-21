Üye Girişi
Haberler

Yağlıdere'de öğrenciler için okuma bayramı etkinliği gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Kemal İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler okuma ve yazma becerilerini sergiledi ve eğlendi. Okul Müdürü etkinliğin amacını açıkladı.

Yağlıdere'de öğrenciler için okuma bayramı etkinliği gerçekleştirildi.

Mustafa Kemal İlkokulu bahçesinde organize edilen ektinlikte okuma ve yazma öğrenen birinci öğrenciler "Harfler konuşuyor", "ABC" ve "Sayılar" gibi gösteriler sergiledi. Etkinlikte öğrenciler şarkılar söyleyerek eğlendi.

Okul Müdürü Ömürcan Öztürk, öğrencilerin okuma ve yazma çalışmalarındaki başarılarını kutlamak, öz güvenlerini geliştirmek ve birlikte paylaşımda bulunmak amacıyla etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

Etkinlik sonunda öğrencilere "Artık okuyorum yazıyorum" madalyası verilerek pasta kesildi.

Kaynak: AA / Güncel

Etkinlik Eğitim Güncel Haberler

ABD: İran kazadan sonra bizden yardım istedi

ABD: İran kazadan sonra bizden yardım istedi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı

Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı

 Bahçeli, Reisi'nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti

Bahçeli, Reisi'nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title