Yağış Sonrası Suyla Dolan Çukura Düşen Kişinin Anları Kamerada

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, yağış sonrası suyla dolan çukura düşen bir kişi kendi imkanlarıyla çukurdan çıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde kaldırımda yürüyen kişi, yağış sonrası suyla dolan çukura düştü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen kişi, sağanağın ardından su dolan çukura düştü. Beline kadar suya gömülen kişi, daha sonra kendi imkanlarıyla çukurdan çıktı. O anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
