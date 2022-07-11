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Yaban hayatındaki ayılar da bayram tatilinde

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Tarım ve Orman Bakanlığı, "Yaban hayatında bayram tatili devam ediyor" notuyla yaban hayatındaki bir ayının doğal hallerini paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Yaban hayatında bayram tatili devam ediyor" notuyla yaban hayatındaki bir ayının doğal hallerini paylaştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından Türkiye'nin dört bir yanına yerleştirilen fotokapanlardan yaban hayatına dair görüntüler elde edilmeye devam ediyor. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı, fotokapana yansıyan bir ayının yaban hayatındaki doğal hallerini yayımladı.

Görüntüye boz ayının rahatlığı ve doğada geçirdiği anlar yansıdı. Tarım ve Orman Bakanlığı o anları "Yaban hayatında bayram tatili devam ediyor" notuyla paylaştı.

(Huzeyfe Tarık Yaman /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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