Xomdo Aslan Dansı, Tibet'in Kültürel Mirası Listesine Alındı

Xomdo Aslan Dansı, Tibet'in Kültürel Mirası Listesine Alındı
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Çin'in Qamdo kentinin Lhorong ilçesine bağlı Xomdo kasabasına özgü halk sanatı olan Xomdo aslan dansı, Han ve Tibet halkları arasındaki kültürel etkileşim sonucu şekillendi. Bu geleneksel dans, 2024 yılında Tibet Özerk Bölgesi'nin somut olmayan kültürel mirası listesine dahil edildi.

QAMDO, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in antik Çay At Yolu üzerindeki önemli duraklardan biri olan Qamdo kentine bağlı Lhorong ilçesi, Han ve Tibet halkları arasındaki kültürel etkileşimde kritik bir rol üstleniyor.

İlçeye bağlı Xomdo kasabasına özgü bir halk sanatı olan Xomdo aslan dansı, Han ve Tibet halk danslarının yüzyıllara dayanan etkileşimi sonucu şekillendi.

Bu geleneksel dans, 2024 yılında Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin somut olmayan kültürel mirası listesine dahil edildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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