Xinhua ve The Hindu Yayın Grubu Arasında İşbirliği Görüşmesi
Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, The Hindu Yayın Grubu Direktörü Narasimhan Ram ile Beijing'de bir araya gelerek işbirliği ve etkileşimin artırılması konusunda fikir alışverişinde bulundu.
BEİJİNG, 7 Mayıs (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Çin'in başkenti Beijing'de The Hindu Yayın Grubu Direktörü Narasimhan Ram ile bir araya geldi, 6 Mayıs 2025.
Fu ve Ram, Xinhua ile The Hindu Yayın Grubu arasındaki işbirliği ve etkileşimin daha da artırılması konusunda görüş alışverişinde bulundu. (Fotoğraf: Li Xiang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel