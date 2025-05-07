Xinhua ve The Hindu Yayın Grubu Arasında İşbirliği Görüşmesi

BEİJİNG, 7 Mayıs (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Çin'in başkenti Beijing'de The Hindu Yayın Grubu Direktörü Narasimhan Ram ile bir araya geldi, 6 Mayıs 2025.

Fu ve Ram, Xinhua ile The Hindu Yayın Grubu arasındaki işbirliği ve etkileşimin daha da artırılması konusunda görüş alışverişinde bulundu. (Fotoğraf: Li Xiang/Xinhua)