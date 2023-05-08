Xi, Denizaşırı Yaşayan Çinlilerin Temsilcileriyle Buluştu

BEİJİNG, 8 Mayıs 2023 (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, başkent Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda 10. Denizaşırı Çin Dernekleri Dostluk Konferansı'nın temsilcileriyle bir araya geldi, 8 Mayıs 2023.

BEİJİNG, 8 Mayıs 2023 (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, başkent Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda 10. Denizaşırı Çin Dernekleri Dostluk Konferansı'nın temsilcileriyle bir araya geldi, 8 Mayıs 2023.

Xi, ÇKP Merkez Komitesi ve Devlet Konseyi adına temsilcileri sıcak şekilde karşılarken, dünya genelinde denizaşırı yaşayan Çinlilere içten selamlarını iletti.

ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro Daimi Komitesi Üyesi ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkanı Wang Huning ile ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro Daimi Komitesi Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Genel Ofisi Müdürü Cai Qi, toplantıda hazır bulundu.

10. Denizaşırı Çin Dernekleri Dostluk Konferansına, 130'dan fazla ülke ve bölgede faaliyet gösteren denizaşırı Çinli derneklerden yaklaşık 500 önde gelen üye katıldı. 8 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Li Xueren/Xinhua)