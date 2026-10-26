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WSJ, ABD'nin Orban'ı BM Genel Sekreterliği için desteklediğini iddia etti

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WSJ, ABD'nin eski Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı BM Genel Sekreterliği için desteklediğini iddia etti. Haberde nihai kararın beklendiği ve Orban'ın ortak aday olmasının planlandığı öne sürülürken Guterres'in görevi 31 Aralık 2026'da sona erecek.

ABD'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği için eski Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı desteklediği iddia edildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin üç ülkedeki kaynaklara dayandırdığı haberinde ABD'nin Orban'ı BM Genel Sekreterliği için aday olmayı düşünmeye teşvik ettiği ve kendisini bu görev için desteklediği öne sürüldü.

Söz konusu planda nihai kararın verilmesinin beklendiği belirtilen haberde, Rusya ve Çin'in bu fikri destekleyeceklerine inanıldığı ve Orban'ın ortak aday olmasının planlandığı savunuldu.

Haberde ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın nisan ayındaki Macaristan seçimlerinde Orban'ı desteklediği hatırlatılarak, BM Genel Sekreterliği yarışına girmesi halinde desteğini sürdürmesinin beklendiği ancak konuya ilişkin açıklamanın ara seçimler sonrasına bırakılacağı tahminine yer verildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ikinci görev dönemi 31 Aralık 2026'da sona erecek. Yeni genel sekreterin 1 Ocak 2027'de göreve başlaması öngörülüyor.

BM Şartı uyarınca genel sekreter, Güvenlik Konseyinin tavsiyesi üzerine Genel Kurul tarafından atanıyor.

Kaynak: AA
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